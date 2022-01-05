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Злякався копів? На Київщині водій скинув машину з дровами в кювет (фото)

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5 січня, 13:37
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Автомобіль зупинила поліція, щоб перевірити документи
Дрова з автомобіля почали висипатися / Колаж "Сьогодні"
Дрова з автомобіля почали висипатися / Колаж "Сьогодні"

У Бучі на Київщині сталося нестандартне ДТП з вантажівкою, яка перевозила дрова. За словами місцевих жителів, це була спеціально скоєна аварія після того, як машину зупинила поліція.

Про це повідомив місцевий житель Максим Агафонов.

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"Психанув і скинув машину"

Вантажівка опинилась у кюветі, а дрова з неї почали висипатися.

"Поліція зупинила машинку із дровами. Швидше за все немає документів на дрова. Водій психанув, скинув машину в кювет і пішов пішки", – написав Максим Агафонов.

Що кажуть у поліції

Ситуацію сайту "Сьогодні" прокоментували у поліції Київської області.

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"Цей автомобіль справді зупинила поліція. Водій не мав документів на перевезення. Але він машину не скидав у кювет. Авто рушило з місця і дрова розсипалися. На водія складено протокол за порушення правил дорожнього руху", – повідомила спікер поліції Київської області Ірина Прянішникова.

Нестандартная ДТП. Фото: поліції Київської області
Нестандартная ДТП. Фото: поліції Київської області

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