Злякався копів? На Київщині водій скинув машину з дровами в кювет (фото)

У Бучі на Київщині сталося нестандартне ДТП з вантажівкою, яка перевозила дрова. За словами місцевих жителів, це була спеціально скоєна аварія після того, як машину зупинила поліція.
Про це повідомив місцевий житель Максим Агафонов.
"Психанув і скинув машину"
Вантажівка опинилась у кюветі, а дрова з неї почали висипатися.
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"Поліція зупинила машинку із дровами. Швидше за все немає документів на дрова. Водій психанув, скинув машину в кювет і пішов пішки", – написав Максим Агафонов.
Що кажуть у поліції
Ситуацію сайту "Сьогодні" прокоментували у поліції Київської області.
"Цей автомобіль справді зупинила поліція. Водій не мав документів на перевезення. Але він машину не скидав у кювет. Авто рушило з місця і дрова розсипалися. На водія складено протокол за порушення правил дорожнього руху", – повідомила спікер поліції Київської області Ірина Прянішникова.
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