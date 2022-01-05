Испугался копов? В Киевской области водитель сбросил машину с дровами в кювет (фото)

Автомобиль остановила полиция, чтобы проверить документы

Дрова из автомобиля начали высыпаться / Коллаж "Сегодня"

В Буче Киевской области произошло нестандартное ДТП с грузовиком, который перевозил дрова. По словам местных жителей, это была специально совершенная авария после того, как машину остановила полиция.

Об этом сообщил местный житель Максим Агафонов.

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"Психанул и сбросил машину"

Грузовик оказался в кювете, а дрова из него начали высыпаться.

"Полиция остановила машинку с дровами. Скорее всего, нет документов на дрова. Водитель психанул, сбросил машину в кювет и ушел пешком", – написал Максим Агафонов.

Что говорят в полиции

Ситуацию сайту "Сегодня" прокомментировали в полиции Киевской области.

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"Этот автомобиль действительно остановила полиция. У водителя не было документов на перевозку. Но он машину не сбрасывал в кювет. Авто тронулось с места и дрова рассыпались. На водителя составлен протокол за нарушения ПДД", – сообщила спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Нестандартное ДТП. Фото: полиции Киевской области

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