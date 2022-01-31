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Стік кров'ю: у Білій Церкві чоловік помер через банку огірків

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 11:54
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До поліції звернулася сусідка померлого, яка знайшла його у квартирі
Чоловік пошкодив собі вену розбитою скляною банкою / Колаж "Сьогодні"
Чоловік пошкодив собі вену розбитою скляною банкою / Колаж "Сьогодні"

У Білій Церкві чоловік порізав венуоб скляну банку, що розбилася, й помер. Він намагався самостійно надати собі медичну допомогу, але знепритомнів і помер на місці через те, що втратив багато крові.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Що відомо

До поліції звернулася сусідка померлого, яка знайшла його у квартирі.

На кухні 42-річний чоловік розбирав м'ясо кухонним молотком. Поруч була скляна банка, яка впала та пошкодила йому вену. Чоловік втратив велику кількість крові й помер.

За фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У Києві дівчина порізала вени в магазині та кинулася під вантажівку

У Києві в одному із супермаркетів дівчина порізала собі руки, а потім вибігла і кинулася на проїжджу частину під вантажівку.

Спочатку охорона супермаркету повідомила, що у приміщенні ходить неадекватна дівчина і ріже руки чимось схожим на тесаки.

Після цього вона покинула магазин і почала бігати дорогою в недозволеному місці. Вже за кілька хвилин, перестрибнувши через паркан з боку трамвайних колій, вона потрапила під вантажівку.

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