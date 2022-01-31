Истек кровью: в Белой Церкви мужчина умер из-за банки огурцов

В полицию обратилась соседка умершего, которая нашла его в квартире

Мужчина повредил себе вену разбитой стеклянной банкой / Коллаж "Сегодня"

В Белой Церкви мужчина порезал венуоб стеклянную банку, которая разбилась, и умер. Он пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, но потерял сознание и скончался на месте из-за того, что потерял много крови.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Что известно

В полицию обратилась соседка умершего, которая нашла его в квартире.

На кухне 42-летний мужчина разбирал мясо кухонным молотком. Рядом была стеклянная банка, которая упала и повредила ему вену. Мужчина потерял большое количество крови и умер.

По факту смерти мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве девушка порезала вены в магазине и бросилась под грузовик

В Киеве в одном из супермаркетов девушка порезала себе руки, а затем выбежала и бросилась на проезжую часть под грузовик.

Сначала охрана супермаркета сообщила, что в помещении ходит неадекватная девушка и режет руки чем-то похожим на тесаки.

После этого она покинула магазин и начала бегать по дороге в неположенном месте. Уже через несколько минут, перепрыгнув через забор со стороны трамвайных путей, она попала под грузовик.

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