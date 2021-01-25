Підсумки локдауна в Києві: що змінилося

У Києві 25 січня закінчився локдаун. З сьогоднішнього дня заробили столичні школи, відкрилися ТРЦ і заклади громадського харчування. Сайт "Сьогодні" поцікавився наскільки був ефективним локдаун, а також чи може ситуація повторитися.
Як січневий локдаун вплинув на смертність від коронавіруса
За словами глави Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, обмеження дали свої результати.
"У нас знизилася статистика по госпіталізацій і смертності. Але є і негативна сторона локдауна – критично знизилася кількість звернень за медичною допомогою. Люди лікуються самостійно вдома і за допомогою до медиків звертаються вже при середній або складній формі захворювання. Це дуже погано", – розповів Рубан.
Хто найчастіше порушував локдаун
У Держпродспоживслужбі відзначають, що 90% відповідального бізнесу в столиці, який дотримувався всіх обмежувальних заходів введені на час локдауна.
"Тільки десять відсотків бізнесу в Києві ігнорували епідеміологічні обмеження. Ми робили їм попередження, виписували разом з поліцією штрафи, проводили примусове закриття таких об'єктів. Найчастішими порушеннями грішили представники ресторанної сфери і побутового обслуговування, наприклад, швейні майстерні. На третьому місці – розважальні центри. Вони відкривалися без дотримання всіх правил безпеки", – додає глава Держпродспоживслужби.
Чи чекає Київ ще один локдаун
На думку фахівців, вводити локдаун повторно поки немає причин. Все залежить від природних циркуляцій нових штамів вірусу, які зараз фіксуються в Європі.
"Це британський штам, африканський, новий японський штам. Їх близько п'яти, які циркулюють по всьому світу. Якщо у нас буде масове поширення збудника інфекції, то тоді можна буде говорити, про якісь обмежувальні заходи, але не про введення локдауна. Сьогодні потрібно робити все, щоб люди не зволікали із симптомами і своєчасно зверталися за медичною допомогою до лікарень. А також правильно проводити вакцинацію, коли місто закупить вакцину", – впевнений Олег Рубан.
Нагадаємо, всього в Україні за останню добу виявили 3915 нових випадків інфікування коронавірусом.
Раніше ми писали, що сьогодні закінчилася дія січневого жорсткого карантину.
Варто відзначити, що в столиці за минулу добу 146 нових випадків коронавіруса . Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 126 264.
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