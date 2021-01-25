Итоги локдауна в Киеве: что изменилось

В Киеве 25 января закончился локдаун. С сегодняшнего дня заработали столичные школы, открылись ТРЦ и заведения общественного питания. Сайт "Сегодня" поинтересовался насколько был эффективным локдаун, а также может ли ситуация повториться.

Как январский локдаун повлиял на смертность от коронавируса

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По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, ограничения дали свои результаты.

"У нас снизилась статистика по госпитализациям и смертности. Но есть и негативная сторона локдауна – критически снизилось количество обращений за медицинской помощью. Люди лечатся самостоятельно дома и за помощью к медикам обращаются уже при средней или сложной форме заболевания. Это очень плохо", – рассказал Рубан.

Кто чаще всего нарушал локдаун

В Госпродпотребслужбе отмечают, что 90% ответственного бизнеса в столице, который соблюдал все ограничительные мероприятия введенные на время локдауна.

"Только десять процентов бизнеса в Киеве игнорировали эпидемиологические ограничения. Мы делали им предупреждения, выписывали вместе с полицией штрафы, проводили принудительное закрытие таких объектов. Самыми частыми нарушениями грешили представители ресторанной сферы и бытового обслуживания, например, швейные мастерские. На третьем месте – развлекательные центры. Они открывались без соблюдения всех правил безопасности", – добавляет глава Госпродпотребслужбы.

Ждет ли Киев еще один локдаун

По мнению специалистов, вводить локдаун повторно пока нет причин. Все зависит от природных циркуляций новых штаммов вируса, которые сейчас фиксируются в Европе.

"Это британский штамм, африканский, новый японский штамм. Их порядка пяти, которые циркулируют по всему миру. Если у нас будет массовое распространение возбудителя инфекции, то тогда можно будет говорить, о каких-то ограничительных мероприятиях, но не о введении локдауна. Сегодня нужно делать все, чтобы люди не затягивали с симптомами и своевременно обращались за медицинской помощью в больницы. А также правильно проводить вакцинацию, когда город закупит вакцину", – уверен Олег Рубан.

Напомним, всего в Украине за последние сутки выявили 3915 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Ранее мы писали, что сегодня закончилось действие январского жесткого карантина.

Стоит отметить, что в столице за прошлые сутки 146 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 126 264.

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