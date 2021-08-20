Каблуковий скандал. На репетиції параду дівчата-курсантки пройшлися в нових туфлях – що говорять (фото)

У Києві сьогодні проходить репетиція параду до Дня Незалежності України. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", військові задоволені новим взуттям, в якому марширують зараз на Хрещатику.
"Дуже зручно і комфортно, мені в колишніх туфлях не довелося довго марширувати, але якщо порівнювати, то класні туфлі саме нові", – сказала нам одна з учасниць.
Зараз всі військові на репетиції одягнені в польову форму, але на параді буде парадна.
Що заплановано на День Незалежності
У нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.
Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":
- кінологічний підрозділ зі службовими собаками;
- військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";
- курсанти Національної академії;
- зведений оркестр.
Раніше ми повідомляли:
- що військовий парад далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.
- до військового параду підлатали асфальт на Хрещатику .