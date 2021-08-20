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Каблуковий скандал. На репетиції параду дівчата-курсантки пройшлися в нових туфлях – що говорять (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 серпня, 18:37
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Зараз всі військові на репетиції одягнені в польову форму, але на параді буде парадна
Колона військових на Хрещатику. Фото: колаж "Сьогодні"
Колона військових на Хрещатику. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні проходить репетиція параду до Дня Незалежності України. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", військові задоволені новим взуттям, в якому марширують зараз на Хрещатику.

"Дуже зручно і комфортно, мені в колишніх туфлях не довелося довго марширувати, але якщо порівнювати, то класні туфлі саме нові", – сказала нам одна з учасниць.

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Нові туфлі. Фото: "Сьогодні"
Нові туфлі. Фото: "Сьогодні"

Зараз всі військові на репетиції одягнені в польову форму, але на параді буде парадна.

Що заплановано на День Незалежності

У нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

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Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":

  • кінологічний підрозділ зі службовими собаками;
  • військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";
  • курсанти Національної академії;
  • зведений оркестр.

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