У Києві кафе і ресторанам дозволили почати монтаж літніх майданчиків

У найближчі дні власники кафе і ресторанів зможуть почати монтаж літніх майданчиків біля закладів.
Про це розповіли в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Як зазначається, з 15 квітня місто дозволить почати монтаж літніх майданчиків біля закладів харчування, але поки Київ не вийде з "червоної" зони про відкриття літніх майданчиків мови не йде.
Варто зазначити, що в умовах карантину кафе і ресторани працюють виключно на винос і доставку.
Раніше ми писали, що в Києві поліція закрила заклад, де під час карантину розважалися люди.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Україна закривається на локдаун – які регіони ввели карантин і що там заборонено.
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