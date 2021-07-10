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Як ремонтують СІЗО за рахунок платних камер. Фото "до і після"

10 липня 2021 18:37

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Кошти на ремонт брали з грошей, які отримали за платні камери, – усього це 67 239 гривень

Камера для 20 осіб до і після ремонту. Колаж "Сьогодні"

Камера для 20 осіб до і після ремонту. Колаж "Сьогодні"

У Київському слідчому ізоляторі закінчили ремонт у камері на 22 особи. Гроші на роботу взяли з доходів за оренду платних камер у СІЗО.

Міністр юстиції Денис Малюська показав у Facebook, якою була камера і як змінилася після ремонту.

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На фото видно, що з приміщення прибрали старі меблі і поставили нові. Також пофарбували стіну. У ванній кімнаті обладнали новий душ, поставили унітаз і умивальник з дзеркалом.

Нова ванна в СІЗО. Колаж "Сьогодні"

За словами Малюськи, вартість ремонту – 67 239 гривень.

"Традиційно, ні копійки коштів платників податків витрачені не були", – додав міністр.

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Нагадаємо, раніше керівництво Мін'юсту представило оновлений корпус Київського слідчого ізолятора, відремонтований за норвезьким зразком.

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Зазначимо, у слідчих ізоляторах України запустили експериментальний проєкт надання платних послуг – ув'язнені тепер можуть за гроші отримати камеру з кращими умовами.

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