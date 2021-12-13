Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! 💥 Переговори Байден - Путін - 2022 🚓 Хамство Гогілашвілі 💡 Заборона пакетів
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Як живе столиця у "жовтій зоні" та щеплення третьою дозою: головне про COVID-ситуацію в Києві

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
13 грудня, 11:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кількість смертей від коронавірусу продовжила зменшуватися на вихідних
Третя доза вакцини має посилити захист киян від коронавірусу
Третя доза вакцини має посилити захист киян від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже майже тиждень у столиці діють правила "жовтої зони" карантину. Однак це не дозволяє розслаблятися – пандемія продовжує забирати життя киян.

Коли жителів Києва захистять третьою дозою вакцинації та де вимагають COVID-сертифікати – у матеріалі новин "Сьогодні".

Реклама

Статистика коронавірусу у Києві

Станом на 13 грудня у Києві підтвердили 570 нових випадки коронавірусу, серед хворих – 90 дітей. З початку пандемії у столиці зафіксовано 313 705 випадків COVID-19.

За минулу добу, 12 грудня, від коронавірусу померли 19 киян, що на 6 менше, ніж попередньої доби. Загалом пандемія забрала життя уже 7881 жителя столиці. Одужати вдалося 1467 пацієнтам, всього здолали коронавірус у столиці 286 030 людей.

До лікарень столиці госпіталізували 85 хворих на коронавірус та 103 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Реклама

Найбільше випадків захворювання виявили в:

  • Дніпровському районі – 149,
  • Подільському – 81,
  • Оболонському районі – 68.

Київ у "жовтій зоні"

Попри це в "жовтій зоні" епіднебезпеки також діють обмеження для невакцинованих осіб. Усі громадські заклади та масові заходи у "жовтій зоні" зможуть відвідувати лише ті, у кого є принаймні одне щеплення, негативний тест, який чинний 72 години, або COVID-сертифікат про одужання

Актуальні умови проїзду в громадському транспорті

Без обмежень користуватися громадським транспортом можуть лише неповнолітні. Іншим пасажирам для поїздки в метро, маршрутці та іншому міському транспорті знадобиться один із документів:

  • "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію або довідка 063/о;
  • негативний ПЛР-тест або тест на антиген;
  • документ про одужання від коронавірусу.

Крім того, в транспорті необхідно дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

Реклама

Хто може відвідувати ТРЦ

Діти та підлітки мають право перебувати у ТРЦ лише у супроводі дорослих. При цьому дорослі повинні пред'явити на вході до магазинів: або негативний ПЛР-тест на COVID-19, або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Вакцинація в столиці

За минулу добу, 12 грудня, у Києві вакцинували від коронавірусу ще 1862 людей. Всього вже зробили 1 644 998 щеплень з лютого 2021 року.

Щеплення додатковою дозою

Вже невдовзі кияни зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу. Щоправда, спочатку це буде певна категорія людей.

"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Хочу відразу наголосити, що мова про додаткову дозу, а не бустерну", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 13 грудня.

Хто отримає третю дозу вакцини

Насамперед вона передбачена для людей:

  • з ослабленим імунітетом;
  • з онкозахворюваннями;
  • пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;
  • пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 693

захворіло за тиждень в Києві

-13%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.02

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.45

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти