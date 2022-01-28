Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
☎ Переговори Байден-Зеленський 🔴 Розстріли в дніпрі 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Київ може потрапити до помаранчевої зони: коли посилять карантин

Ексклюзив
Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 15:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З кожним днем зростає кількість інфікованих киян
Новий спалах COVID-19 неминучий
Новий спалах COVID-19 неминучий / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з коронавірусом у Києві погіршується. Станом на 28 січня кількість хворих збільшилася ще на 2384 особи, летальних випадків 10 – це 4 чоловіки, яким було 74-84 роки та 6 жінок 70-86 років. За словами головного санітарного лікаря Києва Сергія Чумака, ситуація з кожним днем погіршується. Читайте докладніше у матеріалі "Сьогодні".

Перейдемо до помаранчевої зони?

"З кожним днем зростає кількість інфікованих киян, а також лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Збільшується кількість інфікованих дітей", – розповів сайту "Сьогодні" Сергій Чумак.

Головний санітарний лікар Києва каже, що поки що місто залишається в жовтій зоні карантину.

Реклама

"Ми поки що не дотягли до помаранчевої зони. Але якщо такі темпи інфікування продовжаться, то, можливо, наступного тижня Київ перейде до помаранчевої зони", – зазначає Сергій Чумак.

Як зупинити зростання інфекції?

Фахівці запевняють, що єдиним виходом для заборони поширення інфекції – це обмеження контактів.

"Ми закликаємо громадян виконувати основні рекомендації: правильно носити маски у громадських місцях, міському транспорті, магазинах та ТРЦ. Також необхідно дотримуватися безпечної дистанції, мити руки та регулярно обробляти їх антисептиком", – додає Сергій Чумак.

МОЗ вимагає ввести червону зону на Прикарпатті

Спалах вірусу не лише у столиці. Через складну ситуацію з коронавірусом влада надіслала виставу про запровадження в Івано-Франківській області червоної зони карантину.

Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій та динаміка захворюваності.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Постраждалого на мітингу під Радою шукають третій день. Ми дізналися про подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Київ може потрапити до помаранчевої зони: коли посилять карантин Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Київ може потрапити до помаранчевої зони: коли посилять карантин Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

10 671

захворіло за тиждень в Києві

+46%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти