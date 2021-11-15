Київ потрапив до ТОП-20 міст світу з найбруднішим повітрям

Таке повітря може пригнічувати нервову систему людини

У столиці знову брудне повітря / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в понеділок, 15 листопада, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря в світі. Індекс забруднення повітря у реальному часі – 130. Столиця на 14-му місці.

Про це свідчать дані Iqair.

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Зазначається, що станом на 11.50 індекс Києва становить 130, тоді як допустиме значення – 50. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

У рейтингу забруднення повітря не найкращі показники / Фото: iqair.com

Що кажуть експерти

За словами фахівців Для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність, тобто пригнічується нервова система.

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