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Київ потрапив до ТОП-20 міст світу з найбруднішим повітрям

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 листопада, 12:00
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Таке повітря може пригнічувати нервову систему людини
У столиці знову брудне повітря
У столиці знову брудне повітря / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в понеділок, 15 листопада, зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря в світі. Індекс забруднення повітря у реальному часі – 130. Столиця на 14-му місці.

Про це свідчать дані Iqair.

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Зазначається, що станом на 11.50 індекс Києва становить 130, тоді як допустиме значення – 50. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

У рейтингу забруднення повітря не найкращі показники
У рейтингу забруднення повітря не найкращі показники / Фото: iqair.com

Що кажуть експерти

За словами фахівців Для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність, тобто пригнічується нервова система.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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