Киев попал в ТОП-20 городов мира с самым грязным воздухом

Такой воздух может угнетать нервную систему человека

В столице снова грязный воздух / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в понедельник, 15 ноября, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Индекс загрязнения воздуха в режиме реального времени – 130. Столица на 14-м месте.

Об этом свидетельствуют данные Iqair.

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Отмечается, что по состоянию на 11:50 индекс Киева составляет 130, тогда как допустимое значение – 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

В рейтинге загрязнения воздуха не лучшие показатели / Фото: iqair.com

Что говорят эксперты

По словам специалистов, для здоровых людей такой воздух несет стандартную опасность. Вещества, содержащиеся в нем, могут способствовать тому, что у человека появляются сонливость, вялость, пропадает активность, т. е. угнетается нервная система.

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