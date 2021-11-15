Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Киев попал в ТОП-20 городов мира с самым грязным воздухом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
15 ноября, 12:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Такой воздух может угнетать нервную систему человека
В столице снова грязный воздух
В столице снова грязный воздух / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в понедельник, 15 ноября, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Индекс загрязнения воздуха в режиме реального времени – 130. Столица на 14-м месте.

Об этом свидетельствуют данные Iqair.

Реклама

Отмечается, что по состоянию на 11:50 индекс Киева составляет 130, тогда как допустимое значение – 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

В рейтинге загрязнения воздуха не лучшие показатели
В рейтинге загрязнения воздуха не лучшие показатели / Фото: iqair.com

Что говорят эксперты

По словам специалистов, для здоровых людей такой воздух несет стандартную опасность. Вещества, содержащиеся в нем, могут способствовать тому, что у человека появляются сонливость, вялость, пропадает активность, т. е. угнетается нервная система.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 483

заболело за неделю в Киeвe

-5%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.11

Российский рубль (₽)

0.3619

Евро (€)

29.9

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять