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Київ у снігу. Що зараз відбувається на вулицях столиці (фото і відео)

14 січня, 16:54

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

Перехожим слід бути обережними, тому що дороги слизькі

У Києві сьогодні, 14 січня, наступила справжня зима: у місті нарешті йде сніг. "Сьогодні" перевірили, яка зараз обстановка у центрі столиці.

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Біля будівлі українського уряду працює спецтехніка. Комунальники прибирають сніг на площі.

Відео: Ігор Сєров Відео: Сьогодні

Але є і працівники комунальних служб з мітлою.

/ Фото: Игорь Серов

Відео: Ігор Сєров Відео: Сьогодні
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У цей час поруч, у Маріїнському парку, дорослі і діти гуляють, деякі ліплять сніговиків.

/ Фото: Игорь Серов

Через холодну і похмуру погоду людей на вулиці зовсім небагато.

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/ Фото: Игорь Серов

Як бачимо на фото, снігу поки випало мало, але достатньо, щоб все стало білим.

/ Фото: Игорь Серов

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На Хрещатику тротуари засніжені і вже слизькі від снігу. Але тут вже людей побільше.

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/ Фото: Игорь Серов

На Майдані Незалежності все ще стоять люди. Погода протестувальників не лякає.

/ Фото: Игорь Серов

Також помітили і спецтехніку.

/ Фото: Игорь Серов

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчора накоїла негода в різних містах України.

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Київ зима сніг сніговик Хрещатик Маріїнський парк

Джерело: Сьогодні

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