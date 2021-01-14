Київ у снігу. Що зараз відбувається на вулицях столиці (фото і відео)

Перехожим слід бути обережними, тому що дороги слизькі

У Києві сьогодні, 14 січня, наступила справжня зима: у місті нарешті йде сніг. "Сьогодні" перевірили, яка зараз обстановка у центрі столиці.

Реклама

Біля будівлі українського уряду працює спецтехніка. Комунальники прибирають сніг на площі.

Відео: Ігор Сєров Відео: Сьогодні

Але є і працівники комунальних служб з мітлою.

/ Фото: Игорь Серов

Відео: Ігор Сєров Відео: Сьогодні

Реклама

У цей час поруч, у Маріїнському парку, дорослі і діти гуляють, деякі ліплять сніговиків.

/ Фото: Игорь Серов

Через холодну і похмуру погоду людей на вулиці зовсім небагато.

Реклама / Фото: Игорь Серов

Як бачимо на фото, снігу поки випало мало, але достатньо, щоб все стало білим.

/ Фото: Игорь Серов В тренді Фото дня. Кияни купують заборонені під час локдауну товари

На Хрещатику тротуари засніжені і вже слизькі від снігу. Але тут вже людей побільше.

Реклама

/ Фото: Игорь Серов

На Майдані Незалежності все ще стоять люди. Погода протестувальників не лякає.

/ Фото: Игорь Серов

Також помітили і спецтехніку.

/ Фото: Игорь Серов

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчора накоїла негода в різних містах України.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама