Київ у снігу. Що зараз відбувається на вулицях столиці (фото і відео)

У Києві сьогодні, 14 січня, наступила справжня зима: у місті нарешті йде сніг. "Сьогодні" перевірили, яка зараз обстановка у центрі столиці.
Біля будівлі українського уряду працює спецтехніка. Комунальники прибирають сніг на площі.
Але є і працівники комунальних служб з мітлою.
У цей час поруч, у Маріїнському парку, дорослі і діти гуляють, деякі ліплять сніговиків.
Через холодну і похмуру погоду людей на вулиці зовсім небагато.
Як бачимо на фото, снігу поки випало мало, але достатньо, щоб все стало білим.
На Хрещатику тротуари засніжені і вже слизькі від снігу. Але тут вже людей побільше.
На Майдані Незалежності все ще стоять люди. Погода протестувальників не лякає.
Також помітили і спецтехніку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вчора накоїла негода в різних містах України.
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