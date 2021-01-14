Киев в снегу. Что сейчас происходит на улицах столицы (фото и видео)

В Киеве сегодня, 14 января, наступила настоящая зима: в городе наконец идет снег. "Сегодня" проверили, какая сейчас обстановка в центре столицы.
Возле здания украинского правительства работает спецтехника. Коммунальщики убирают снег на площади.
Но есть и работники коммунальных служб с метлой.
В это время рядом, в Мариинском парке, взрослые и дети гуляют, некоторые лепят снеговиков.
Из-за холодной и пасмурной погоды людей на улице совсем немного.
Как видим на фото, снега пока выпало мало, но достаточно, чтобы все стало белым.
На Крещатике тротуары заснеженные и уже скользкие от снега. Но здесь уже людей побольше.
На Майдане Незалежности все еще стоят люди. Погода протестующих не пугает.
Также заметили и спецтехнику.
Напомним, ранее мы писали, что вчера натворила непогода в разных городах Украины.
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