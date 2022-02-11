Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 🇩🇪 Норманді в Берліні
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Кияни масово залишилися без холодної води – список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 11:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У "Київводоканалі" назвали причину
У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 11 лютого, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київводоканалі.

Реклама

Де немає води?

11 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Академіка Богомольця, 2, 3, 4, 5
  • вул. Електриків, 14, 16, 18, 23А, 24
  • вул. Юрія Липи, 6
  • вул. Маршала Гречка, 12Д
  • пр-т. Романа Шухевича, 18
  • бул. Вацлава Гавела, 4

У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці люди залишились без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води

Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають – місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не лишилося живого місця. Що день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сегодня".

Реклама

Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.

"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.

Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. З того часу комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.

Але такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.

Реклама

"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтина Завгороднього.

Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давності – тоді місто залишилося без води.

"Ходили на море по воду. З каністрами, з тачками. Хто як. Ну і привозили сюди воду. Стояли в черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.

На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – Бердянськ їх немає.

"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проектами ЄІБ та Світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.

Але навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор керівництво міста назвати не може. Шукають гроші. А Бердянськ поки що – щодня на межі катастрофи.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Полетів із України? Де зараз знаходиться бізнесмен Ярославський Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Закон не для всіх: які магазини Києва ігнорують заборону пластикових пакетів (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Загрожує 10 років ув'язнення. У Білорусі завели справу на мера Дніпра Філатова Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

22 267

захворіло за тиждень в Києві

+52%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти