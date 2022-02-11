Кияни масово залишилися без холодної води – список адрес

У п'ятницю, 11 лютого, у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано із проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у Київводоканалі.
Де немає води?
11 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
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- вул. Академіка Богомольця, 2, 3, 4, 5
- вул. Електриків, 14, 16, 18, 23А, 24
- вул. Юрія Липи, 6
- вул. Маршала Гречка, 12Д
- пр-т. Романа Шухевича, 18
- бул. Вацлава Гавела, 4
На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води
Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають – місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не лишилося живого місця. Що день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сегодня".
Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.
"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.
Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. З того часу комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.
Але такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.
"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтина Завгороднього.
Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давності – тоді місто залишилося без води.
"Ходили на море по воду. З каністрами, з тачками. Хто як. Ну і привозили сюди воду. Стояли в черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.
На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – Бердянськ їх немає.
"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проектами ЄІБ та Світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.
Але навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор керівництво міста назвати не може. Шукають гроші. А Бердянськ поки що – щодня на межі катастрофи.