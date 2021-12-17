Киевляне остались без воды на нескольких улицах – список адресов

В одном из районов поставили автоцистерну с питьевой водой

В столице отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 17 декабря, в Киеве несколько улиц остались без водоснабжения. Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где нет воды?

17 декабря по состоянию на 10:00 временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

бульв. Шевченко, 3;

ул. Камышинская, 2.

Ограничено водоснабжение домов по адресам:

бульвар Шевченко, 2/54.

Автоцистерна с питьевой водой находится по адресу: бульвар Шевченко, 3.

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Кроме того, с 22:00 17 декабря до 07:00 18 декабря в связи с плановыми ремонтными работами временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Жилянская, 46, 41б, 43, 43б, 48, 46, 50а, 37, 39, 39/2, 50/29, 41б, 35;

ул. Владимировская, 80/53, 82, 82а, 82б, 82в, 84, 86, 94, 96, 98, 51, 87, 89, 89а, 89-91, 93, 97, 99;

ул. Cаксаганского, 45-49.

В Киеве нет воды. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, 13 января 2020 года возле Ocean Plaza прорвало крупную трубу тепломагистрали. ЧП парализовало движение транспорта в районе, а мощный фонтан горячей воды затопил торговый центр, рестораны, супермаркет и проезжую часть улицы Антоновича. Несколько человек, оказавшихся в зоне аварии, получили ожоги.

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Буквально на следующий день в столице произошел еще один прорыв – на улице Семьи Идзиковских.

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