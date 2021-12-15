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Кияни залишилися без води: список вулиць

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 11:00
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Холодне водопостачання відсутнє одразу за декількома адресами
У Києві немає води. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві немає води. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 15 грудня, у Києві на кількох вулицях відключили водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає води?

Відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Ярославів вал, 20, 16, 14, 814а, 14б, 10, 6, 4;
  • вул. Лисогірська, 29б;
  • вул. Малишко, 3д;
  • бульв. Вацлава Гавела, 21б, 21в, 31.

У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

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Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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