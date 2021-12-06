Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Кияни залишилися без води: список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 грудня, 16:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Станом на 6 грудня 16:00 люди сидять без холодного водопостачання
У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 6 грудня, у Києві на кількох вулицях відключили водопостачання. Мешканці столиці залишились без холодної води.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

Реклама

Де немає води?

6 грудня станом на 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • бул. Лесі Українки, 28А
  • вул. Воскресенська, 2, 4, 4Е, 6, 6А, 8, 10
  • вул. Василя Алексухіна, 29/24 – 51, 2/22 – 24
  • вул. Василя Липківського, 1, 8, 14/12

У столиці відключать воду на кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці відключать воду на кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Реклама

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Реклама
ТОП публікацій
Інна Собора

Інна Собора

Редактор розділу Київ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 839

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 грудня 1991. Верховна Рада затвердила текст військової присяги, яку тепер зачитують всі новобранці, які вступають на військову службу в Україні.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.3

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

30.83

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти