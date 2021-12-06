Кияни залишилися без води: список адрес

Станом на 6 грудня 16:00 люди сидять без холодного водопостачання

У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 6 грудня, у Києві на кількох вулицях відключили водопостачання. Мешканці столиці залишились без холодної води.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає води?

6 грудня станом на 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

бул. Лесі Українки, 28А

вул. Воскресенська, 2, 4, 4Е, 6, 6А, 8, 10

вул. Василя Алексухіна, 29/24 – 51, 2/22 – 24

вул. Василя Липківського, 1, 8, 14/12

У столиці відключать воду на кілька днів. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

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Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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