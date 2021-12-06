Кияни залишилися без води: список адрес

У понеділок, 6 грудня, у Києві на кількох вулицях відключили водопостачання. Мешканці столиці залишились без холодної води.
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".
Де немає води?
6 грудня станом на 16:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
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- бул. Лесі Українки, 28А
- вул. Воскресенська, 2, 4, 4Е, 6, 6А, 8, 10
- вул. Василя Алексухіна, 29/24 – 51, 2/22 – 24
- вул. Василя Липківського, 1, 8, 14/12
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.