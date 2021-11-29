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Кияни залишаться без води на кілька днів: список вулиць

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
29 листопада, 21:52
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Робіть запаси заздалегідь. Водопостачання не буде через ремонтні роботи
У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві не буде води. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на кількох вулицях очікується відключення водопостачання. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де не буде води?

З 30 листопада на 1 грудня з 19:00 до 08:00 у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:

  • вул. Крушельницька, 4а;
  • вул. Григоренка, 43.

Крім того, з 1 на 2 грудня з 20:00 до 07:00 тимчасово не буде водопостачання за адресами:

  • вул. Жилянська, 41, 41а, 43, 43б/31, 46, 44, 43б, 48, 50а

У Києві масове вимкнення води. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві масове вимкнення води. Фото: колаж "Сьогодні"

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Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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