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Кияни вимагають від влади встановити в столичних парках та скверах біотуалети – петиція

14 червня 2021 15:07

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Автор петиції пропонує облаштування від одної до десяти вбиралень – кількість буде залежати від площі об'єкту

Кияни просять у влади біотуалети

Кияни просять у влади біотуалети / Фото: Александр Марущак, Сьогодні

У Києві просять владу встановити у парках та скверах міста біотуалети – їх кількість залежатиме від площі.

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Відповідна петиція з’явилась на сайті Київської міської ради.

Автор Дмитро Райков просить встановити вiд 1 до 10 бiотуалетiв, якими могли б вільно користуватись кияни та гості міста. Мінімум раз на добу вбиральні повинні очищати та прибирати.

Житель Києва вважає, що туалети мають бути безкоштовними. Проте деяка частина може бути платною, ті, що обладнанi рукомийниками, з туалетним папером та одноразовими рушничками.

"Тим самим звести на нiвець стихiйне, хаотичне внесення антропогенних бiодобрив пiд кущi, дерева й прилеглi будинки та здолати сморiд, який пiдступно й невблаганно супроводжуе вiдвiдувачiв зелених зон мiста i мешканцiв навколишнiх будинкiв, а подекуди й цiлих кварталiв", – йдеться в документі.

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Нагадаємо, що для розгляду петиції необхідно набрати 10 тисяч голосів за 90 днів. Лише в такому випадку Київрада її розгляне. Наразі петиція набрала всього 4 голоси.

Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів у метро.

Нагадаємо, 26 травня у Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс і самокатів. У метрополітені зазначають, що важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу було зафіксовано. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.

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