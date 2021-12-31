Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🎄 Що зміниться з 1 січня 🍾 Підсумки року 2021 🎙 Слухаємо звуки зими
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Київська новорічна ялинка увійшла до списку найкрасивіших у Європі

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 грудня, 21:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
П'ять найкрасивіших визнали ялинки в Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві
В столиці України – ідеальне місце для путешественников. Коллаж "Сегодня"
В столиці України – ідеальне місце для путешественников. Коллаж "Сегодня"

Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топу 15 найкрасивіших ялинок Європи за рейтингом Europe Best Destinations.

Про це повідомляє веб-сайт Europe Best Destinations.

Реклама

Деталі

Минулого року Київ посідав 5 місце, цей список – щорічний рейтинг ялинок у європейських містах. Згідно з рейтингом, головна українська ялинка посідає 13 місце у списку. Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві.

На сайті наголошується, що у столиці України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають справжності, снігу, традицій. У Києві не один, а кілька різдвяних ярмарків, що ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

Також п'ять найкрасивіших визнали ялинки у Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві.

Реклама

31 грудня останній день, щоб купити ялинки

Він додав, що близько 200 офіційних ярмарків із продажу новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно.

А вже з 4 січня почнуть працювати 15 пунктів утилізації зрізаних хвойних дерев . Так новорічне дерево отримає друге життя та принесе користь зеленим насадженням столиці.

Раніше ми писали:

Київ
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 445

захворіло за тиждень в Києві

-28%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти