Київське метро може стати бомбосховищем: як працюватиме і чи вистачить там місця

У метрополітені кажуть, що на станціях пасажири зможуть перечекати небезпеку

У столиці підземку можуть використовувати як укриття / Фото: Колаж: Сьогодні

У разі виникнення небезпеки Київський метрополітен стане для багатьох надійним укриттям. Але як пояснили у метрополітені сайту "Сьогодні", перебувати у підземці постійно люди не зможуть. Те, як використовуватимуть Київський метрополітен у разі початку військових дій, залежить від рішення міського штабу, який координує всі міські підрозділи: медиків, рятувальників, правоохоронців.

Завдання №1

"Наше основне завдання – перевозити пасажирів. Вивозити людей з небезпечного місця у безпечніше. Як приклад, випадок із мінуванням мосту Метро. Тоді рух поїздів червоною гілкою було зупинено, поки на мосту працювали правоохоронці. Але ми перевозили людей від станції "Хрещатик" до "Академмістечка" та від "Дарниці" до "Лісової". Тобто наше основне завдання працювати на тих ділянках, які будуть визначені містом як безпечні та продовжуватимуть возити людей, щоб доставити їх у безпечне місце для подальшої евакуації", – пояснює сайту "Сьогодні" заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

Завдання №2

У разі нагальної потреби, коли перевозити пасажирів буде вже неможливо, метрополітен може працювати як укриття та бомбосховище. Для цього з міського штабу має надійти спеціальне розпорядження щодо переходу на такий режим роботи.

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У разі виникнення небезпеки людям рекомендується терміново шукати укриття – станція метро, підвал будинку, підземний перехід або паркінг.

"Після отримання розпорядження – метро перетворюється на укриття. І там перебувають пасажири, які перебували у метро на той момент. Метро закривається та працює в режимі укриття до отримання подальших розпоряджень від міської влади", – пояснює Наталія Макогон.

У метрополітені кажуть, що на станціях пасажири зможуть зачекати на небезпеку. Там працюватиме вентиляція, в технічних приміщеннях є туалети та умивальники, але люди на станціях будуть тимчасово.

Там зазначають, що як укриття можуть служити 46 станцій метро. А шість станцій на відкритій гілці підземки для цього не пристосовані. На глибоких станціях можуть знайти укриття сотні людей. Але у метро кажуть, що спеціальних підрахунків щодо місткості кожної станції не робили.

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"Немає такого підрахунку по станціях, оскільки насамперед ми працюватимемо як транспорт. Наше завдання дати людям тимчасовий притулок. І якщо не буде іншої небезпеки – задимлення або інших пошкоджень, швидко відвозити людей у безпечніше місце. Наприклад, до кінцевих станцій, де пасажири зможуть евакуюватись далі", – додають у підземці.

Де в Києві знайти ключі від бомбосховища

У зв'язку з можливою агресією з боку РФ у Києві величезна увага приділяється бомбосховищам та укриттям, які є у місті. Городян хвилює не тільки технічний та санітарний стан цих приміщень, але й найпростіше – як у них потрапити.

Наприклад, громадян цікавить наявність дублікатів ключів від підвальних приміщень, де можна тимчасово перечекати небезпеку.

"У підвалі нашого будинку є укриття, але ключі від нього зберігаються у жінки-двірника, яка живе досить далеко. І якщо трапиться біда, то ця жінка навряд чи прибіжить нам відчиняти двері підвалу. Жінка категорично відмовляється дати нам ключ, щоб зробити дублікат". Підкажіть, як грамотно і за законом вирішити це питання? – цікавиться киянка Вероніка.

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Як пояснили в Департаменті муніципальної безпеки КМДА, ключі від дверей укриття знаходяться у відповідальної особи, чий контактний номер вказаний на маркування самого укриття, зазвичай його наносять на двері кожного об'єкта.

У департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що мешканцям навіть потрібно мати дублікат від дверей укриттів.

"Представники керуючої компанії повинні зробити дублікат ключа від дверей укриття. Для цього до них необхідно звернутися. У кожному під'їзді є відповідальна особа, яка завжди на місці. І таким людям можна роздати дублікати ключів, щоб у разі потреби швидко відчинити двері укриття", – пояснили сайту "Сьогодні" у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Там доповнюють, що відчинятимуть двері укриття за окремим дзвінком оперативного чергового Департаменту муніципальної безпеки КМДА у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, після сигналу сирени "Увага всім!".

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