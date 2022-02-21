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Киевское метро может стать бомбоубежищем: как будет работать и хватит ли там места

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 февраля, 16:38
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В метрополитене говорят, что на станциях пассажиры смогут переждать опасность
В столице подземку могут использовать в качестве укрытия
В столице подземку могут использовать в качестве укрытия / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае возникновения опасности Киевский метрополитен станет для многих людей надежным укрытием. Но как пояснили в метрополитене сайту "Сегодня", находиться в подземке постоянно люди не смогут. То, как будут использовать Киевский метрополитен в случае начала военных действий, зависит от решения городского штаба, который координирует все городские подразделения: медиков, спасателей, правоохранителей.

Задача №1

"Наша основная задача – перевозить пассажиров. Вывозить людей из опасного места в более безопасное. Как пример, случай с минированием моста Метро. Тогда движение поездов по красной ветке было остановлено, пока на мосту работали правоохранители. Но мы перевозили людей от станции "Крещатик" до "Академгородка" и от "Дарницы" к "Лесной". То есть, наша основная задача работать на тех участках, которые будут определены городом как безопасные и продолжать возить людей, чтобы доставить их в безопасное место для дальнейшей эвакуации", – поясняет сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Задача №2

В случае крайней необходимости, когда перевозить пассажиров будет уже невозможно, метрополитен может работать как укрытие и бомбоубежище. Для этого из городского штаба должно поступить специальное распоряжение о переходе на такой режим работы.

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В случае возникновения опасности людям рекомендуется срочно искать укрытие – будь то станция метро, подвал дома, подземный переход или паркинг.

"После получения распоряжения – метро превращается в укрытие. И там находятся пассажиры, которые пребывали в метро на тот момент. Метро закрывается и работает в режиме укрытия до получения дальнейших распоряжений от городских властей", – поясняет Наталья Макогон.

В метрополитене говорят, что на станциях пассажиры смогут переждать опасность. Там будет работать вентиляция, в технических помещениях есть туалеты и умывальники, но люди на станциях будут находиться временно.

Там отмечают, что в качестве укрытия могут служить 46 станций метро. А 6 станций на открытой ветке подземки для этого не приспособлены. На глубоких станциях могут найти укрытия сотни людей. Но в метро говорят, что специальных подсчетов по вместительности каждой станции не делали.

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"Нет такого подсчета по станциям, поскольку в первую очередь мы будем работать как транспорт. Наша задача дать людям временное убежище. И если не будет другой опасности – задымления или других повреждений, быстро отвозить людей в более безопасное место. Например, к конечным станциям, где пассажиры смогут эвакуироваться дальше", – добавляют в подземке.

Где в Киеве найти ключи от бомбоубежища

В связи с возможной агрессией со стороны РФ в Киеве огромное внимание уделяется бомбоубежищам и укрытиям, которые есть в городе. Горожан волнует не только техническое и санитарное состояние этих помещений, но и самое простое — как в них попасть.

Например, граждан интересует наличие дубликатов ключей от подвальных помещений, где можно временно переждать опасность.

"В подвале нашего дома есть укрытие, но ключи от него хранятся у женщины-дворника, которая живет достаточно далеко. И если случится беда, то эта женщина вряд ли прибежит нам открывать двери подвала. Женщина категорически отказывается дать нам ключ, чтобы сделать дубликат. Подскажите, как грамотно и по закону решить этот вопрос?" – интересуется киевлянка Вероника.

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Как пояснили нам в Департаменте муниципальной безопасности КГГА, ключи от дверей укрытия находятся у ответственного лица, чей контактный номер указан на маркировке самого укрытия, обычно его наносят на двери каждого объекта.

В департаменте муниципальной безопасности КГГА, говорят, что жителям даже нужно иметь дубликат от дверей укрытий.

"Представители управляющей компании должны сделать дубликат ключа от дверей укрытия. Для этого к ним необходимо обратиться. В каждом подъезде есть ответственное лицо, которое всегда на месте. И таким людям можно раздать дубликаты ключей, чтобы в случае необходимости быстро открыть двери укрытия", – пояснили сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Там дополняют, что открывать двери укрытия будут по отдельному звонку оперативного дежурного Департамента муниципальной безопасности КГГА в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, после сигнала сирены "Внимание всем!".

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