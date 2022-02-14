Кличко хоче змінити правила прийому резервістів до тероборони Києва: якими вони стануть

Влада Києва подала свої пропозиції в Міноборони і чекає відповіді найближчим часом

Віталій Кличко вважає правила прийому резервістів занадто складними. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві продожують набирати людей в підрозділи територіальної оборони. Однак процедура підписання контрактів з резервістами ускладнена. Міська влада вимагає її змінити.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

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Він нагадав, що для комплектування підрозділів тероборони резервістами створено "гарячу лінію" КМДА.

"Такі лінії відкривають і в кожному батальйоні теоборони. Щоденно до них звертаються понад 100 бажаючих вступити до лав територіальної оборони", – розповів мер столиці.

Що хоче змінити Кличко

За його словами, міська влада запропонувала Міноборони та відпрацьовує механізм, щоб максимально скоротити процедуру підписання контракту резервіста.

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"Бо сьогодні вона складна і розтягнута в часі. Доброволець повинен кілька днів збирати довідки та ходити до військкомату. Ми ж створимо зараз єдине вікно, яке зможе надати максимально короткий строк для проходження всіх складових для того, щоб резервісти підписали контракт", – повідомив Кличко.

Киян готують до вторгнення РФ

Мер повідомив, що в столичних школах вже два тижня тривають тематичні навчання з педагогічними колективами. Ми активізуємо цю роботу також з батьками учнів.

"Розроблені інструкції, як діяти різним закладам та установам, враховуючи їх специфіку роботи. Медзакладам, школам та дитсадкам, а також сферам соціального закладу та сферам транспорту", – додав градоначальник Києва.

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