Вторгнення РФ. Кличко закликав бізнесменів допомогти оснастити резервістів

Резервісти зможуть зі своїми знаннями захистити себе, громаду, свій будинок та бізнес в умовах НС

Багато киян вступають до лав резервістів / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко закликав українських та іноземних підприємців до формування та фінансування резерву тероборони на тлі загрози вторгнення РФ.

Про це він повідомив на брифінгу 14 лютого.

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"Я хотів би звернутися до представників українського та іноземного бізнесу. Сьогодні важливою є ваша посильна допомога. І для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури у разі НС, і для оснащення резервістів, і для забезпечення потреб людей у разі військового нападу на нашу країну", – сказав він.

За його словами, багато дипломатів іноземних держав уже пропонують допомогу. Усі охочі можуть звертатися до департаменту муніципальної безпеки.

"Будемо разом захищати й підтримувати Київ. Ми не панікуємо і не боїмося, але готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій", – додав Кличко.

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Загроза вторгнення РФ в Україну

Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.

і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави. Заступник глави МЗС РФ Павло Рябков заявляв, що Путін уже обговорює військові варіанти щодо України.

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