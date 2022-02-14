Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Кличко хочет изменить правила приема резервистов в тероборону Киева: какими они станут

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 13:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Власти Киева подали свои предложения в Минобороны и ждут ответа в ближайшее время
Виталий Кличко считает правила приема резервистов слишком сложными.
Виталий Кличко считает правила приема резервистов слишком сложными. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжают набирать людей в подразделения территориальной обороны. Однако процедура заключения контрактов с резервистами осложнена. Городские власти требуют ее изменить.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Реклама

Он напомнил, что для комплектования подразделений теробороны резервистами создана "горячая линия" КГГА.

Такие линии открывают и в каждом батальоне теробороны. Ежедневно к ним обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны", – рассказал мэр столицы.

Что хочет изменить Кличко

По его словам, городские власти предложили Минобороны и отрабатывают механизм, чтобы максимально сократить процедуру подписания контракта резервиста.

Реклама

"Ибо сегодня она сложна и растянута во времени. Доброволец должен несколько дней собирать справки и ходить в военкомат. Мы создадим сейчас единственное окно, которое сможет предоставить максимально короткий срок для прохождения всех составляющих для того, чтобы резервисты подписали контракт", – сообщил Кличко.

Киевлян готовят к вторжению РФ

Мэр сообщил, что в столичных школах уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами. Мы активизируем эту работу с родителями учеников.

"Разработаны инструкции, как действовать разным учреждениям, учитывая их специфику работы. Медучреждениям, школам и детсадам, а также сферам социального учреждения и сферам транспорта", – добавил градоначальник Киева.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Украина не откажется от НАТО? В МИД объяснили слова Пристайко. Эксклюзив "Сегодня" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве грузовик провалился под асфальт. Мы узнали детали (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве изменится движение работы трамваев – график Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

23 457

заболело за неделю в Киeвe

+31%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.03

Российский рубль (₽)

0.3728

Евро (€)

31.98

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять