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Кличко влаштував реп-батл з київським музикантом (відео)

26 червня 2021 11:39

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Марунич записав трек-звернення до Кличка, що колись він займе його місце та стане мером, а міський голова оригінально відповів йому

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Фронтмен гурту "Karta Svitu" Іван Марунич записав трек "Стану мером", в ньому він звернувся до мера Києва Віталія Кличко, а той відповів йому власним куплетом.

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Відео з'явилися в Facebook Маруніча.

Марунич опублікував свій ролик у п’ятницю, 25 червня. Він співає, що одного дня стане мером. Музикант висміяв різноманітні факти про міських голів, зокрема, розвішування білбордів з власними фото, популістичні заяви та обіцянки, які не виконуються.

Марунич позначив під відео Кличка та запитав: "Як вам таке?".

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Кличко не залишився у стороні та записав власне відео. У ньому він зачитав:

"Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кожен від тебе щось постійно хоче… Подивимось, скільки ти зможеш протриматись. Музикою краще продовжуй займатись!".

Музикант уже жартома назвав цей обмін батлом.

Раніше ми повідомляли, що міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що він дуже багато робить для розвитку столиці, але люди не помічають хорошого, якщо немає "вау-ефекту".

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