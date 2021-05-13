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Головне – вау-ефект: Кличко поділився секретом успішного мера

13 травня, 22:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Київський мер упевнений, що робить все від нього залежне для позитивних змін у столиці і йому є чим пишатися

Віталій Кличко

Віталій Кличко / Фото: Telegram Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що він дуже багато робить для розвитку столиці, але люди не помічають хорошого, якщо немає "вау-ефекту".

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Про це він заявив у ефірі каналу "Україна 24".

"Якщо ми робимо якусь річ, люди не звертають на це уваги, якщо немає вау-ефекту. Якщо такого ефекту немає – це викинуті гроші", – сказав мер.

За його словами, він робить усе від нього залежне для позитивних змін у Києві і йому є чим пишатися.

"У нас вибори президента – багато спекуляцій. Я зараз роблю все, що від мене залежить, щоб місто змінювалося. І мені є чим пишатися, мені є що презентувати – і тисячі кілометрів доріг, і нові парки, і дитячі садки, 11 сучасних шкіл", – впевнений Кличко.

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вважає, що обшуки на київських комунальних підприємствах у останні дні проходять не випадково, таким чином влада нібито намагається провчити і "поставити на місце" керівництво столиці.

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