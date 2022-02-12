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Коли та за скільки збудують новий вихід зі станції метро "Виставковий центр"

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12 лютого, 07:30
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У Голосіївському районі Києва планують побудувати новий вихід із метро на ВДНГ
Будівництво підземного переходу може бути розпочато лише після затвердження проектної документації. Колаж "Сьогодні"
Будівництво підземного переходу може бути розпочато лише після затвердження проектної документації. Колаж "Сьогодні"

У Києві може розпочатися будівництво другого виходу зі станції метро "Виставковий центр" (відкрито у 2011 році). Його хочуть збудувати, щоб збільшити доступність пасажирів до території Експоцентру на проспекті Глушкова.

Про це повідомляє "Сегодня".

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Деталі

Наявний вихід із цієї станції метро розташований надто далеко. Щоб потрапити на ВДНГ, пасажирам необхідно перейти дорогу, а потім спуститися в підземний перехід і перейти ним під проспектом Глушкова – тільки тоді дістатися центрального входу Експоцентру.

Під час масових заходів на ВДНГ тут часто виникали тисняви, людям зовсім незручно добиратися до метро. Про реконструкцію та будівництво нового виходу з метро почали говорити ще у 2019 році, але роботи досі не розпочато.

У Київському метрополітені сайт "Сегодня" запевнили, що проектну документацію з реконструкції виходу №1 станції "Виставковий центр" на синій гілці метро розроблено. Будівництво підземного переходу із примиканням його до вуличного переходу під проспектом Глушкова займе 9 місяців.

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"Київський метрополітен забезпечив розробку проектної документації щодо реконструкції виходу №1 зі станції "Виставковий центр" та його експертизу. Нами було отримано позитивний експертний звіт від Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція" щодо проектної документації на будівництво ще у листопаді 2020 року. Наразі здійснюється затвердження проектної документації відповідно до вимог чинного законодавства", – повідомив начальник управління стратегічних комунікацій "Київського метрополітену" Дмитро Пінчук.

Коли можуть відкрити "Виставковий центр"?

За словами чиновника, будівництво підземного переходу може бути розпочато лише після затвердження проектної документації та визначення генеральної підрядної організації. Загальна вартість будівельних робіт становить понад 458 мільйонів гривень.

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