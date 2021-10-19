У Києві біля станції метро "Виставковий центр" демонтують незаконні МАФи (фото)

У Києві біля станції метро "Виставковий центр" демонтують незаконні споруди. Перші МАФи вже відправили на штрафмайданчик.
Про це повідомляє в.о. директора КП "Київблагоустрій" Микола Бойко в Facebook.
Всього планують демонтувати понад 40 незаконних конструкцій, а на їх місці облаштувати територію із зеленими насадженнями.
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До участі залучають все комунальні підприємства, а також представників бізнесу, громадські організації та всіх бажаючих жителів столиці.
У Київраді розробили нові правила розміщення МАФів
Пропонують заборонити розміщення МАФів:
- в 20-метровій зоні від дитячих майданчиків;
- в 50-метровій зоні від перехресть доріг і вулиць;
- в 10-метровій зоні від будівель, будов і споруд;
- в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини;
- в радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту;
- в 20-метровій зоні від шкіл і дошкільних дитячих установ;
- в 20-метровій зоні від наземних і підземних пішохідних переходів
- в радіусі 200 метрів від виходів / входів зі станцій Київського метрополітену;
- в 10-метровій зоні від доріг і вулиць за основними транспортними магістралями міста;
- в 10-метровій зоні від пам'ятників і визначних пам'яток, а також будівель, що мають історико-культурну цінність.
Раніше ми повідомляли, що в Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів, знову орудують "стихійники".
Нагадаємо, що в Києві працювало казино під виглядом МАФу – закрили два замаскованих ігрові зали.