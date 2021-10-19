У Києві біля станції метро "Виставковий центр" демонтують незаконні МАФи (фото)

Всього планують демонтувати понад 40 незаконних конструкцій

На їх місці з'являться зелені насадження

У Києві біля станції метро "Виставковий центр" демонтують незаконні споруди. Перші МАФи вже відправили на штрафмайданчик.

Про це повідомляє в.о. директора КП "Київблагоустрій" Микола Бойко в Facebook.

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Всього планують демонтувати понад 40 незаконних конструкцій, а на їх місці облаштувати територію із зеленими насадженнями.

У столиці займаються благоустроєм території / Фото: Facebook

До участі залучають все комунальні підприємства, а також представників бізнесу, громадські організації та всіх бажаючих жителів столиці.

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Всього демонтують близько 40 конструкцій / Фото: Facebook

У Київраді розробили нові правила розміщення МАФів

Пропонують заборонити розміщення МАФів:

в 20-метровій зоні від дитячих майданчиків;

в 50-метровій зоні від перехресть доріг і вулиць;

в 10-метровій зоні від будівель, будов і споруд;

в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини;

в радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту;

в 20-метровій зоні від шкіл і дошкільних дитячих установ;

в 20-метровій зоні від наземних і підземних пішохідних переходів

в радіусі 200 метрів від виходів / входів зі станцій Київського метрополітену;

в 10-метровій зоні від доріг і вулиць за основними транспортними магістралями міста;

в 10-метровій зоні від пам'ятників і визначних пам'яток, а також будівель, що мають історико-культурну цінність.

Раніше ми повідомляли, що в Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів, знову орудують "стихійники".

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Нагадаємо, що в Києві працювало казино під виглядом МАФу – закрили два замаскованих ігрові зали.