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У Києві біля станції метро "Виставковий центр" демонтують незаконні МАФи (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 жовтня, 18:21
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Всього планують демонтувати понад 40 незаконних конструкцій
На їх місці з'являться зелені насадження
На їх місці з'являться зелені насадження

У Києві біля станції метро "Виставковий центр" демонтують незаконні споруди. Перші МАФи вже відправили на штрафмайданчик.

Про це повідомляє в.о. директора КП "Київблагоустрій" Микола Бойко в Facebook.

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Всього планують демонтувати понад 40 незаконних конструкцій, а на їх місці облаштувати територію із зеленими насадженнями.

У столиці займаються благоустроєм території
У столиці займаються благоустроєм території / Фото: Facebook

До участі залучають все комунальні підприємства, а також представників бізнесу, громадські організації та всіх бажаючих жителів столиці.

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Всього демонтують близько 40 конструкцій
Всього демонтують близько 40 конструкцій / Фото: Facebook

У Київраді розробили нові правила розміщення МАФів

Пропонують заборонити розміщення МАФів:

  • в 20-метровій зоні від дитячих майданчиків;
  • в 50-метровій зоні від перехресть доріг і вулиць;
  • в 10-метровій зоні від будівель, будов і споруд;
  • в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини;
  • в радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту;
  • в 20-метровій зоні від шкіл і дошкільних дитячих установ;
  • в 20-метровій зоні від наземних і підземних пішохідних переходів
  • в радіусі 200 метрів від виходів / входів зі станцій Київського метрополітену;
  • в 10-метровій зоні від доріг і вулиць за основними транспортними магістралями міста;
  • в 10-метровій зоні від пам'ятників і визначних пам'яток, а також будівель, що мають історико-культурну цінність.

Раніше ми повідомляли, що в Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів, знову орудують "стихійники".

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Нагадаємо, що в Києві працювало казино під виглядом МАФу – закрили два замаскованих ігрові зали.

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