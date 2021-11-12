Коли у Києві послаблять карантин? Кличко відповів

Статистика захворювання на COVID-19 зростає у Києві з кожним вдень все швидше

Зараз у столиці діє низка обмежень / Колаж "Сьогодні"

Як тільки динаміка захворюваності в Києві почне зменшуватися, місто послаблюватиме введені обмеження.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє КМДА.

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Яка динаміка захворюваності у Києві сьогодні

Мер зазначив, кількість хворих в останні дні у столиці зростає.

"Заповненість ліжок у медустановах міста – понад 70 відсотків. Палати інтенсивної терапії заповнені майже повністю. Якщо у нас станеться колапс медичної системи, це може спричинити велику катастрофу. Ми сьогодні робимо все можливе, щоб цього не допустити", – Заявив Віталій Кличко.

Коли буде відновлення навчального процесу у столичних школах

За словами мера, місто, відправивши школярів на дистанційне навчання, керувався виключно рекомендаціями спеціалістів – медиків, епідеміологів.

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"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей, а також їхніх сімей та близьких. Я вважаю, що ми зробили правильний крок, відправивши дітей на дистанційне навчання. Як тільки епідеміологічна ситуація покращає, учні повернуться до шкіл" , – наголосив Віталій Кличко.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадківCOVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468

Минулої доби госпіталізували 4318 людей, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужали 21 941 людина.

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