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Коли у Києві чекати новий підйомник на залізничному вокзалі? В Укрзалізниці відповіли

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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18 лютого, 14:30
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Фахівці компанії-підрядника цього тижня проводили на об'єкті будівельні роботи
На Центральному вокзалі столиці зламався ескалатор
На Центральному вокзалі столиці зламався ескалатор / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі роботи зі встановлення ескалатора на Центральному залізничному вокзалі Києва йдуть за планом. Незабаром почнуться пусконалагоджувальні роботи.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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"Фахівці компанії-підрядника на цьому тижні проводили на об’єкті будівельні роботи. Зокрема, відновлювали стіни між підйомником та сходами. Після звершення цих робіт буде проведено обшивання ескалатора та розпочнуться пусконалагоджувальні роботи. Ми вже в очікувані, коли новий підйомник розпочне рух", – йдеться у повідомленні.

Незабаром почнуться пусконалагоджувальні роботи
Незабаром почнуться пусконалагоджувальні роботи / Фото: Укрзалызниця

Залізничні колії в Україні у критичному стані

"Укрзалізниця" має інвестувати у модернізацію залізничних колій, третина яких потребує ремонту, заявив народний депутат від "Батьківщини", член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з УЗ Костянтин Бондарєв.

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"Стан колій стрімко погіршується. За офіційними даними, з 2018 року по червень 2021 року протяжність колій, що потребують капітального ремонту та реконструкції, збільшилася на 1,5 тис. км, або на 15%. Таким чином, станом на перше півріччя поточного року , протяжність таких шляхів в Україні становила 11,6 тис. км, або третина з усіх існуючих. З них майже 3 тис. км вимагають негайної реконструкції, а 8,6 тис. км – капітального ремонту", – Заявив він.

Народний депутат повідомив, що у 2020 році "Укрзалізниця" відремонтувала лише 47,8 км залізничних колій, а за перше півріччя 2021 року в Україні було капітально відремонтовано 30,6 км залізничних колій, що становить лише 0,3% від потреби.

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