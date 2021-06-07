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Коронавірус у Києві. Приріст нових випадків за добу продовжує падати

7 червня, 12:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Цього разу найбільше випадків у Солом'янському районі

Коронавірус в Києві. Фото: Інтерфакс

Коронавірус в Києві. Фото: Інтерфакс

У Києві виявили за минулу добу 87 нових випадків коронавірусу. Це на 15 випадків менше, ніж учора. Померли 4 людини.

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Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Всього за період пандемії в місті 5131 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні – 209 125", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 46 жінок віком від 19 до 92 років;
  • 37 чоловіків віком від 20 до 75 років;
  • 1 дівчинка віком 4 роки і 3 хлопчики від 2 до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 25, в Печерському – 23 і в Святошинському районі – 15 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

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У лікарні столиці госпіталізували 12 інфікованих коронавірусом, а також 42 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужала за минулу добу 231 людина. Загалом коронавірус подолали 185 282 жителі столиці.

Раніше повідомлялося, що в Індії знайшли нові мутації коронавірусу - заражають навіть вакцинованих.

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