Коронавірус у Києві. Приріст нових випадків за добу продовжує падати

Коронавірус в Києві. Фото: Інтерфакс
У Києві виявили за минулу добу 87 нових випадків коронавірусу. Це на 15 випадків менше, ніж учора. Померли 4 людини.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.
"Всього за період пандемії в місті 5131 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні – 209 125", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли:
- 46 жінок віком від 19 до 92 років;
- 37 чоловіків віком від 20 до 75 років;
- 1 дівчинка віком 4 роки і 3 хлопчики від 2 до 17 років.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 25, в Печерському – 23 і в Святошинському районі – 15 випадків", – зазначив Віталій Кличко.
У лікарні столиці госпіталізували 12 інфікованих коронавірусом, а також 42 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Одужала за минулу добу 231 людина. Загалом коронавірус подолали 185 282 жителі столиці.
Раніше повідомлялося, що в Індії знайшли нові мутації коронавірусу - заражають навіть вакцинованих.
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