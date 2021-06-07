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Коронавирус в Киеве. Прирост новых случаев за сутки продолжает падать

7 июня, 12:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На этот раз больше всего случаев в Соломенском районе

Коронавирус в Киеве. Фото: Интерфакс

Коронавирус в Киеве. Фото: Интерфакс

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 87 новых случаев коронавируса. Это на 15 случаев меньше, чем вчера. Умерли 4 человека.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Всего за период пандемии в городе 5131 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 209 125", – сообщил Виталий Кличко.

Заболели:

  • 46 женщин в возрасте от 19 до 92 лет;
  • 37 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет;
  • 1 девочка в возрасте 4 лет и 3 мальчика от 2 до 17 лет.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 25, в Печерском – 23 и в Святошинском районе – 15 случаев", – отметил Виталий Кличко.

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В Киеве торговали оружием. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусом, а также 42 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 231 человек. В общем коронавирус преодолели 185 282 жителя столицы.

Ранее сообщалось, что в Индии нашли новые мутации коронавируса – заражают даже вакцинированных.

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