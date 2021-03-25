Коронавірус у Києві: за добу виявили 1267 нових випадків (карта)

За минулу добу, 24 березня, в Києві коронавірус виявили у 1267 чоловік. Померли 35 чоловік.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Всього за період пандемії в столиці 3198 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 156 603.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Дарницькому – 259;

Дніпровському – 165;

Деснянському – 160.

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Серед захворілих:

726 жінок віком від 18 до 95 років;

475 чоловіків віком від 18 до 91 років;

32 дівчинки від 1 до 17 років;

34 хлопчики від 1 тижня до 17 років.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 144 пацієнтів. А також 370 хворих з підозрою на коронавірус.

Одужали за добу в Києві 600 чоловік. Всього коронавірус подолали 103 722 жителі столиці.

Нагадаємо, раніше у Кличка заявили про важку ситуацію з коронавірусом у Києві – ліжка ставлять у коридорах.

Також повідомлялося, що в Києві добою раніше виявили 1300 нових випадків.

Відео: Сьогодні

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