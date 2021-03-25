Коронавірус у Києві: за добу виявили 1267 нових випадків (карта)

За минулу добу, 24 березня, в Києві коронавірус виявили у 1267 чоловік. Померли 35 чоловік.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.
Всього за період пандемії в столиці 3198 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 156 603.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Дарницькому – 259;
- Дніпровському – 165;
- Деснянському – 160.
Серед захворілих:
- 726 жінок віком від 18 до 95 років;
- 475 чоловіків віком від 18 до 91 років;
- 32 дівчинки від 1 до 17 років;
- 34 хлопчики від 1 тижня до 17 років.
У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 144 пацієнтів. А також 370 хворих з підозрою на коронавірус.
Одужали за добу в Києві 600 чоловік. Всього коронавірус подолали 103 722 жителі столиці.
Нагадаємо, раніше у Кличка заявили про важку ситуацію з коронавірусом у Києві – ліжка ставлять у коридорах.
Також повідомлялося, що в Києві добою раніше виявили 1300 нових випадків.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк