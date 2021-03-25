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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 1267 новых случаев (карта)

25 марта, 10:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В больницы госпитализировали 144 человек

За прошедшие сутки, 24 марта, в Киеве коронавирус обнаружили у 1267 человек. Умерли 35 человек.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Всего за период пандемии в столице 3198 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 156 603.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком – 259;
  • Днепровском – 165;
  • Деснянском – 160.
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Среди заболевших:

  • 726 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 475 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет;
  • 32 девочки от 1 до 17 лет;
  • 34 мальчика от 1 недели до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 144 пациентов. А также – 370 больных – с подозрением на коронавирус.

Выздоровели за сутки в Киеве 600 человек. Всего коронавирус преодолели 103 722 жителя столицы.

Напомним, ранее у Кличко заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве – койки ставят в коридорах.

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Также сообщалось, что в Киеве сутками ранее обнаружили 1300 новых случаев.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смертность Виталий Кличко коронавирус заболеваемость COVID-19

Источник: Сегодня

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