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Коронавірус в Києві. За добу виявили більше 100 нових випадків (карта)

17 травня, 12:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Найбільше випадків на цей раз виявили в Солом'янському районі

У Києві виявили за минулу добу 102 нових випадки коронавіруса. Це на 35 чоловік менше, ніж вчора.

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Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"102 підтверджених випадки захворювання коронавіруса за добу в столиці. Померли 10 чоловік. Всього за період пандемії в місті 4950 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадки захворювання сьогодні – 201 992", – повідомив Віталій Кличко.

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Захворіли:

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Фото: REUTERS/Yves Herman
  • 53 жінки у віці від 21 до 84 років,
  • 46 чоловіків у віці від 21 до 83 років,
  • дівчинка трьох років і два хлопчика 1 і 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 23 хворих з коронавірусом, а також 102 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 33, у Святошинському – 25 і в Дарницькому районі – 17 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Одужали за минулу добу 64 чоловіка. Загалом коронавірус подолали 132 396 жителів столиці. Померли 10 чоловік.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський недавно поставив завдання вакцинувати половину українців до Дня Незалежності. До дедлайну залишилося трохи більше трьох місяців, а за минулі майже три місяці вакцинували 2% населення.

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Також "Сьогодні" розповідали, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Зараз триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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