Коронавірус в Києві. За добу виявили більше 400 нових випадків

У Києві виявили за минулу добу 453 нових випадків коронавіруса. Це на 20 випадків більше, ніж добою раніше. Померло 11 чоловік.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- в Святошинському районі – 106,
- в Солом'янському – 100,
- в Голосіївському районі – 67 випадків.
"Ситуація із захворюваністю в столиці стабілізувалася. Кількість хворих зменшилася. Але вірус нікуди не подівся. Тому дуже важливо не нехтувати загрозою і дотримуватися всіх необхідних правил. Минулої доби в місті виявили 453 інфікованих. Померли 11 людей – 6 жінок та 5 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 4994 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 203 780", – повідомив Віталій Кличко.
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Захворіли:
- 264 жінки у віці від 20 до 83 років,
- 7 дівчаток від 6 до 16 років,
- 167 чоловіків у віці від 29 до 90 років,
- 15 хлопчиків від 3 до 15 років.
За минулу добу в стаціонари медустанов потрапили 40 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 187 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями. Тобто, всього в лікарні за добу потрапили 227 чоловік. Захворіли, в тому числі двоє медиків.
Одужали минулу добу 2307 киян. Всього коронавірус подолали 140 267 жителів столиці.
Нагадаємо, станом на ранок 19 травня тільки одна область знаходиться в помаранчевій зоні карантину – Донецька. Всі інші регіони входять в жовту.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський заявив, що до останнього був проти звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова, але прем'єр-міністр Денис Шмигаль більше не міг працювати з ним.
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