Коронавірус в Києві. За добу виявили понад 500 нових випадків, 11 летальних

Найбільше нових випадків цього разу було в Солом'янському районі

Коронавірус в Києві. Фото: Гордон

У Києві виявили за минулу добу 566 нових випадків коронавірусу. Це на 37 випадків більше, ніж вчора.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

Солом'янському районі – 140,

Дарницькому – 82,

Голосіївському та Дніпровському районах – по 71 випадку.

Захворіли:

337 жінок віком від 20 до 89 років,

205 чоловіків віком від 18 до 85 років,

12 дівчаток від двох місяців до 17 років і 12 хлопчиків від трьох до 16 років.

Одужали за минулу добу 3334 особи. Померли 11 осіб.

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Заповненість ліжок в комунальних медустановах – майже 8%. З них з киснем заповнені – понад 10%. Всього в стаціонарах столиці сьогодні лікуються 408 хворих на COVID-19. 320 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 391 особа. Під апаратами ШВЛ – 12 хворих.

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Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 208 439. Загалом коронавірус подолали 179 584 жителі столиці. За період пандемії в столиці 5116 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, вихідними у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія". Голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що такі центри відкриють і в інших містах.

Раніше вчений з США заявив, що якщо люди не з'ясують причини появи коронавірусу, людство чекає поява нових пандемій COVID-26 і COVID-32.

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