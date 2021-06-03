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Коронавірус в Києві. За добу виявили більше 500 нових випадків

3 червня, 12:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Найбільше нових випадків цього разу було в Дарницькому районі

У Києві виявили за минулу добу 529 нових випадків коронавіруса. Це на 94 більше, ніж вчора.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому районі – 127,
  • Солом'янському – 126,
  • Святошинському районі – 63.

У лікарні столиці госпіталізували 36 хворих коронавірусом, а також 61 пацієнта з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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Захворіли:

  • 319 жінок у віці від 18 до 90 років,
  • 177 чоловіків у віці від 18 до 93 років,
  • 18 дівчаток від 3 до 16 років і 15 хлопчиків від 2 до 17 років.

Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 207 835. Загалом коронавірус подолали 176 250 жителів столиці. За період пандемії в столиці 5105 летальних випадки від вірусу. За добу померли три людини.

Нагадаємо, на вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу в додатку "Дія".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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