Коронавірус в Києві. За добу виявили майже 300 нових випадків

У Києві за останню добу 298 нових випадків коронавіруса. Це на 155 випадків меньше, ніж добою раніше. Всього в столиці підтверджених випадків 204 078.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Facebook.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:
- Солом'янському – 93,
- Святошинському – 56,
- Дніпровському – 33.
Захворіли:
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- 171 жінка у віці від 18 до 87 років,
- 103 чоловіки у віці від 18 до 86 років,
- 13 дівчаток від 18 днів до 17 років і 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.
Так, 10 летальних випадків від вірусу – всього 5004.
33 госпіталізованих хворих з коронавірусом. 126 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
1934 подолали коронавірус – всього 142 201.
Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.
Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії вакцинації проти коронавіруса зробили понад мільйон щеплень.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні