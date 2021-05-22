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Коронавірус в Києві. За добу виявили майже 300 нових випадків

22 травня, 12:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сьогодні найбільше нових випадків в Солом'янському районі

У Києві за останню добу 298 нових випадків коронавіруса. Це на 155 випадків меньше, ніж добою раніше. Всього в столиці підтверджених випадків 204 078.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Солом'янському – 93,
  • Святошинському – 56,
  • Дніпровському – 33.

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Захворіли:

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  • 171 жінка у віці від 18 до 87 років,
  • 103 чоловіки у віці від 18 до 86 років,
  • 13 дівчаток від 18 днів до 17 років і 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Так, 10 летальних випадків від вірусу – всього 5004.

33 госпіталізованих хворих з коронавірусом. 126 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

1934 подолали коронавірус – всього 142 201.

Нагадаємо, нещодавно Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів.

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Також зазначимо, що в Україні за весь час кампанії вакцинації проти коронавіруса зробили понад мільйон щеплень.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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