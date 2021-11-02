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"Червона зона": на Київщині посилять контроль за громадськими закладами

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 листопада, 12:51
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В області створили 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди територією області
Протиепідемічні норми досить жорсткі
Протиепідемічні норми досить жорсткі / Фото: Колаж: Сьогодні

З 30 жовтня Київщина увійшла до "червону" зону епідемічна небезпека. В області почали контролювати роботу громадських закладів щодо дотримання обмежувальних заходів. Вже провели понад 300 перевірок. Спочатку вони мали профілактичний характер, але з сьогоднішнього дня контроль у регіоні вводитимуть посилений.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

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В області створили 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди територією області.

"До її складу будуть входити представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади. Вони посилено контролюватимуть, як в регіоні дотримуються обмежувальних заходів, передбачених "червоною" зоною. Безумовно, протиепідемічні норми є достатньо жорсткими, але ці вимоги є вкрай необхідними для подолання пандемії", – наголосив Василь Володін.

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

  • В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації. Так, наприклад, лише минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів. Започатковано майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від COVID-19.
  • Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.
  • Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.
  • У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

Зазначимо, що сьогодні перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у ході Погоджувальної ради розповів, як проходить у парламенті підготовка до посилення заходів безпеки у зв'язку з карантином. За його словами, створюється необхідна для цього інфраструктура, відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також буде розміщено публічні пункти вакцинації в готелях, підпорядкованих парламенту.

Раніше нардеп Радуцький зазначав, що невдовзі можуть запровадити обмеження допуску до парламенту – пускатимуть лише з ковидним сертифікатом, ПЛР-тестом або довідкою про одужання. Також він розповів про те, що нардепи вакцинуються на камери, але чи прищеплювалися вони насправді – ніхто не знає.

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