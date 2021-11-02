Локдаун, другий день. Як столиця живе з новими обмеженнями – онлайн (оновлюється)

Крім стандартних правил "червоної зони" влада запровадила і додаткові вимоги

Кияни, які не мають вакцини, зіткнулися з труднощами / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора Київ перейшов у "червону зону" карантину. Тепер ходити до кафе, ТЦ, спортзалів та користуватися громадським транспортом зможуть лише вакциновані. Альтернативою вакцинації може бути негативний ПЛР-тест або тест на антиген (строк дії тестів – 72 години).

7.45: День другий. Сьогодні у громадському транспорті помітно більше людей, порівняно з першим днем обмежень. Наприклад, зараз швидкісний трамвай, що курсує між Борщагівкою та центральним залізничним вокзалом, забитий вщент.

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Пасажирів у транспорті більше, ніж учора / Фото: Колаж: Сьогодні

На станції можна зайти вільно. У трамваї звучить голос Віталія Кличка, який закликає дотримуватись карантинних правил.

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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