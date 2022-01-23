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Найкоротший шлях для вторгнення РФ: чи захищатиме Україна Чорнобиль

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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23 січня, 13:20
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У разі нападу Росії українських сил у Чорнобильській зоні відчуження може бути недостатньо
Українські військові повинні захищати зону відчуження
Українські військові повинні захищати зону відчуження / Фото: Колаж: Сьогодні

Чорнобильська зона на півночі України ще настільки радіоактивна, що здається, це останнє місце на Землі, яке хтось хотів би завоювати. Але у разі вторгнення Росії цю зону варто захищати.

Про це пише The New York Times.

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Шлях до Києва через Чорнобиль

У той час як більшість уваги навколо потенційного вторгнення Росії зосереджена на нарощуванні військ та щоденних бойових діях на сході, найкоротший шлях із Росії до столиці України Київ лежить з півночі. І він проходить через ізольовану зону навколо Чорнобильської АЕС.

В одній з невідповідностей війни це робить Чорнобиль територією, яку, на думку України, їй необхідно захищати, змушуючи свої збройні сили розгортати сили безпеки в моторошному й досі радіоактивному лісі, де вони мають зброю та обладнання для виявлення радіаційного опромінення.

Українські сили у зоні відчуження

Українських сил у районі, відомому як Чорнобильська зона відчуження, буде недостатньо, щоб відбити вторгнення, якщо воно станеться.

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"Ми збираємо інформацію про ситуацію на кордоні та передаємо її спецслужбам України", – сказав Шахрайчук.

Радіоактивні речовини

Концепція Чорнобильської зони відчуження, створена радянською владою три десятиліття тому, полягала у тому, щоб шляхом ізоляції обмежити смертність від аварії на атомній станції.

Радіоактивні частинки, що залишилися в ґрунті або застрягли під захисною конструкцією зруйнованого реактора, поки вони повільно розпадаються, не становлять великої небезпеки для солдатів, поки ці солдати не затримуються в сильно опромінених районах. Але земля має бути покинута, у деяких місцях на сотні років.

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Загроза вторгнення в Україну залишається

Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Раніше повідомлялося, що найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.

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