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Куди здати ялинку в Києві: список нових локацій

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11 січня, 13:32
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Пункти прийому ялинок відкрилися в усіх районах столиці
Пункти утилізації ялинок працюватимуть до 31 січня.
Пункти утилізації ялинок працюватимуть до 31 січня. / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці відкрили додаткові локації, куди можна принести новорічне дерево на переробку. Загалом тепер функціонує 33 такі пункти.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міськради.

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Пункти утилізації хвойних дерев працюватимуть до 31 січня з 07:00 до 21:00 в усіх районах столиці.

Адреси

Голосіївський район:

  • проспект Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Покал", Столичне шосе (біля виробничої дільниці УЗН).

Дарницький район:

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  • вулиця Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);
  • фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).

Деснянський район:

  • вулиця Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Молодіжний";
  • парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між проспекта Маяковського та вулиця Бальзака.

Дніпровський район:

  • проспект Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);
  • парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);
  • парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні);
  • парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів).

Оболонський район:

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  • просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти буд. №2Д на вул. Героїв Сталінграда);
  • парк на вулиці Бережанській, 10-20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча).

Печерський район:

  • вулиця Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).

Подільський район:

  • вулиця Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);
  • вулиця Дмитрівська, 16-А;
  • проспект Правди, 72-76.

Солом’янський район:

  • вулиця Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);
  • сквер на вулиці Мартиросяна;
  • парк біля кінотеатру "Тампере";
  • парк "Юність";
  • парк "Орлятко".

Святошинський район:

  • вулиця Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г.

Шевченківський район:

  • пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);
  • парк "Сирецький" (біля будиночка садівника);
  • парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).

Також пункти прийому розташовані на КП "Дарницьке ЛПГ":

  • Бориспільське шосе, 23 км;
  • проспект Броварський, 2-А;
  • вулиця Радистів, 1-В;
  • Микільське лісництво, квартал №35;
  • Броварське лісництво, квартал №72.

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