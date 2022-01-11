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Куда сдать елку в Киеве: список новых локаций

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 января, 13:32
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Пункты приема елок открылись во всех районах столицы
Пункты утилизации елок будут работать до 31 января.
Пункты утилизации елок будут работать до 31 января. / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице открыли дополнительные локации, куда можно принести новогоднее дерево на переработку. В общей сложности теперь функционирует 33 таких пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

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Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 07.00 до 21.00 во всех районах столицы.

Адреса

Голосеевский район:

  • проспект Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
  • парк "Покал", Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).

Дарницкий район:

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  • улица Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
  • фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной).

Деснянский район:

  • улица Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Молодежный";
  • парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между проспектом Маяковского и улица Бальзака.

Днепровский район:

  • проспект Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);
  • парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);
  • парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", возле контейнеров).

Оболонский район:

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  • просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
  • парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома №2Д на ул. Героев Сталинграда);
  • парк по улице Бережанской, 10-20 (на территории прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

  • улица Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).

Подольский район:

  • улица Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
  • улица Дмитриевская, 16;
  • проспект Правды, 72–76.

Соломенский район:

  • улица Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);
  • сквер по улице Мартиросяна;
  • парк у кинотеатра "Тампере";
  • парк "Юность";
  • парк "Орленок".

Святошинский район:

  • улица Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский район:

  • переулок Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Сырецкий" (возле домика садовника);
  • парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).

Также пункты приема расположены на КП "Дарницкое ЛПГ":

  • Бориспольское шоссе, 23 км;
  • проспект Броварской, 2-А;
  • улица Радистов, 1-В;
  • Никольское лесничество, квартал №35;
  • Броварское лесничество, квартал №72.

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