Легендарний купець і донька Сталіна. Що відомо про старовинний будинок, який горів у Києві (фото)

Будівля була побудована у 1871 році в стилі модерн і спочатку налічувала три поверхи

Будинок, що горів у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Будівлю, яка 12 жовтня постраждала від вогню на вулиці Костьольній, 5, було побудовано в 1871 році у стилі модерн і спочатку налічувалось три поверхи. Цей будинок був частиною великої садиби, яка належала Якову Каплеру, київському купцеві 1-ї гільдії.

Детальніше про легендарний будинок – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Будинок був частиною великої садиби, яка належала Якову Каплеру

Цей будинок був частиною великої садиби, яка належала Якову Каплеру, київському купцеві 1-ї гільдії. Вона складалася з декількох будинків по вулиці Костьольній та Михайлівській з виходом на Думську площу (тепер Майдан Незалежності).

Цю ділянку Яків Каплер придбав у 1914 році. Тут відразу ж почалися масштабні будівельні роботи. У тилу будинку по Костьольній, 5 був споруджений шестиповерховий житловий флігель. Сам же будинок №5 та сусідній №3 було надбудовано до п'яти поверхів, фасади будівель оформлені у стилі модерн.

Будівля на Костьольній, 5 пережила всі війни і збереглася до наших днів, тільки ось зараз постраждала від пожежі, особливо його дах. Сумно, що дев'ять років тому згоріла дача Якова Каплера у Пущі-Водиці, а тепер загорівся будинок.

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Вогонь ліквідували. Фото: "Сьогодні"

Хто такий Каплер?

Купець Яків Каплер займався пошиттям верхнього одягу. У його шинелях ходив весь Київ – офіцери, чиновники, студенти і гімназисти. У Пасажі на Хрещатику працював його магазин. Найбільший комерсант займався пошиттям не тільки шинелей, а й іншого верхнього одягу.

Крім цього, Яків Каплер належав до числа великих київських домовласників. Загальна вартість його майна обчислювалася мільйонами.

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Після революції Каплера позбавили статусу купця, нерухомості і бізнесу. Але він залишався в Києві. За даними істориків, у 1930 році він проживав в одній з квартир у своєму колишньому будинку на вулиці Костьольній.

Вулиця Костьольна

Роман з донькою Сталіна

Цікаво, що син легендарного київського купця Олексій Каплер згодом став відомим письменником і кінодраматургом. У 1966-1972 роках він був ведучим програми "Кінопанорама".

Наприкінці 1942 року Олексій познайомився з донькою Йосипа Сталіна. Роман майже 40-річного Каплера з юною Світланою привів до того, що у 1943 році Каплер був заарештований, засуджений за антирадянську агітацію і засуджений до 5 років позбавлення волі, засланий у Воркуту.

У підсумку Олексій Каплер зміг вийти тільки після смерті Сталіна у 1953 році.

Як зараз виглядає будинок, що горів на вулиці Костьольній у Києві

Дах після пожежі. Фото: "Сьогодні"

Будинок після пожежі зсередини. Фото: "Сьогодні"

На місці працюють рятувальники. Фото: "Сьогодні"

Що відомо про пожежу 12 жовтня

На місце події відразу були направлені рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних підрозділів.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі становила 150 кв.м. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі

О 8:14 пожежа була локалізована, а о 8:38 її ліквідували.

На місці працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 39 осіб особового складу підрозділів Головного управління.

Біля будівлі зібралося багато роззяв / Фото: Сьогодні

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