Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Лінивий пікнік. На балконі житлового будинку в Києві смажили шашлик (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
30 серпня, 15:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Балкон – це приватна власність і пожежники можуть проводити з власниками лише роз'яснювальну роботу
На відео з місця показали оберемок дров біля дверей квартири / Фото: колаж "Сьогодні"
На відео з місця показали оберемок дров біля дверей квартири / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві мешканці багатоповерхівки вирішили посмажити шашлики на балконі багатоповерхового будинку на вулиці Зодчих, 62-а. На опублікованому відео видно, як над балконом четвертого поверху майорить димок і потрапляє в сусідні квартири. Сусіди і викликали на місце копів.

Реклама

У поліції Святошинського району сайту "Сьогодні" підтвердили, що такий виклик був вчора пізно ввечері.

"Жителі повідомили, що на балконі по вулиці Зодчих сусіди смажать шашлики, виклик надійшов о 22: 01. Коли на місце прибули патрульні поліцейські було вже 23:41. І на балконі вже нічого не смажилося. Факту правопорушення зафіксувати не вдалося. Власники квартири не впустили поліцейських в приміщення, посилаючись на те, що це їхня приватна власність. Копи провели з ними роз'яснювальну роботу, про недопущення в подальшому таких правопорушень", – розповіли нам в поліції Святошинського району.

На опублікованому відео відкритого вогню теж не було помічено, хоча був помічений оберемок дров біля дверей квартири.

У столичній ДСНС підтверджують, що іноді їх теж викликають на подібні виклики. На жаль, вплинути на таких жителів вони не можуть. Балкон – це приватна власність.

"Так, це порушення протипожежних норм, але покарати за таке правопорушення може тільки поліція", – відзначають в ДСНС Києва.

Читайте також:

Реклама

Часто шашлики смажать на балконах на електро-грилі, коли немає ні вугілля, ні відкритого вогню, а тільки дим і запах. Але поки приїде поліція, посмажене м'ясо можна не тільки з'їсти, але і посуд помити.

Раніше ми повідомляли, що:

  • У Києві демонтували зруйнований дах балкона, що обрушився в Дарницькому районі столиці. Виявилося, що господар квартири розвів на балконі цілий город – вирощував полуницю.
  • У столичній багатоповерхівці обвалилися балкони. Конструкція обвалилася з сьомого поверху і зачепила поверхи нижче. Місцеві жителі кажуть, що ще під час землетрусу в Києві ще у вісімдесяті роки конструкції пошкодилися.
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
749 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти