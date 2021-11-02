LOL дня. У Києві помітили незвичайну машину з "міцною" системою безпеки (фото)

Авто стояло на Оболоні. Водій залишив оригінальне послання

У Києві помітили незвичайне авто. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві водій повісив оригінальний замок на машину і залишив незвичайне послання тим, хто захоче зламати його.

Відповідне фото опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

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"Зламаєш замок – зламаю руки"

У Києві на Оболоні помітили автомобіль, на якому висів залізний замок. Водій машини пригрозив тим, хто спробує зламати його.

"Зламаєш замок – знайду та зламаю руки. Повір на слово!" – написав водій автомобіля.

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Нагадаємо, раніше у США у залишеному сховищі знайшли п'ять незвичайних автомобілів.

Також в Україні з'явилася незвичайна пожежна машина за мільйон євро.

До того ж, у Києві помічено дуже цікавий електромобіль – невелика вантажівка з ізотермічним кузовом-фургоном. Це автомобіль китайського виробника Zibo Mai Di Electromobile Co.

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